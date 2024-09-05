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"Випало майже 70% місячної норми опадів". Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)

Четвер 05 вересня 2024 17:15
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"Випало майже 70% місячної норми опадів". Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео) В Одесі за ніч випало майже 70% місячної норми опадів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У ніч з 4 на 5 вересня Одесу накрила потужна злива. Внаслідок негоди деякі вулиці перетворились на ріки, а будинки були підтоплені. Низка населених пунктів Одеської області залишились без електропостачання.

РБК-Україна розповідає, з якими саме наслідками негоди зіткнулись одесити та мешканці Одеської області.

Зміст

З якими наслідками негоди зіткнулись одесити

Згідно з інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, місто пережило тяжку ніч.

"Випало майже 70% від місячної норми опадів (29,5 мм з 41 мм для вересня). Протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди", - уточнив він у своєму Facebook.

&quot;Випало майже 70% місячної норми опадів&quot;. Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)

Негода в Одесі затопила вулиці (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

Посадовець розповів, що внаслідок негоди:

  • було ускладнено проїзд транспорту низкою вулиць (подекуди рух було взагалі перекрито)
  • довелось змінити деякі маршрути громадського транспорту (а за маршрутом 20 трамваю курсував автобус)
  • було повалено 10 дерев і 2 великі гілки

&quot;Випало майже 70% місячної норми опадів&quot;. Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)&quot;Випало майже 70% місячної норми опадів&quot;. Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)

Комунальники борються з наслідками негоди (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

"У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту", - зазначив очільник міста.

&quot;Випало майже 70% місячної норми опадів&quot;. Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)&quot;Випало майже 70% місячної норми опадів&quot;. Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)

Труханов розповів про наслідки негоди в Одесі (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

У Головному управлінні ДСНС України в Одеській області розповіли також, що ввечері 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси (по вулицях Балківська, Червонослобідська, Церковна, Щеголева, Приморська та провулку Армянському) рятувальниками з підтоплених ділянок було вилучено:

  • 15 легкових автомобілів
  • 3 мікроавтобуси

"Надано допомогу 35 особам", - додали у прес-службі відомства у Facebook.

Скільки людей залишились без світла

Згідно з інформацією прес-служби "ДТЕК Одеські електромережі" у Facebook, внаслідок негоди 4 вересня найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.

Зазначається, що впродовж минулої доби світло повернули для 16 423 родин у 44 населених пунктах.

Було відремонтовано 12 повітряних ліній та заживлено 268 трансформаторних підстанцій.

Станом на ранок четверга, 5 серпня, без електропостачання залишались 11 333 сімей у 42 населених пунктах області.

&quot;Випало майже 70% місячної норми опадів&quot;. Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)&quot;Випало майже 70% місячної норми опадів&quot;. Як негода наробила лиха в Одесі (фото, відео)

Інформація від "ДТЕК Одеські електромережі" (скриншот: facebook.com/dtekoem)

Що пишуть у соцмережах

У різних Telegram-каналах також розповідають про наслідки негоди для мешканців Одеси.

"Вечірній заплив одеситів за своїми авто, які вже по вікно у воді. А дощ лише й посилюється", - писали вчора в "Одесса INFO".

Зранку в цьому ж Telegram-каналі розповіли, що дорогу до центру затоплено, внаслідок чого утворився затор.

У ще одній локації утворилось ціле "озеро".

Telegram-канал "Думская. Новости. Война в Украине" повідомив також, що затоплено ринок "Сьомий кілометр".

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Доброго вечора, ми з Одеси", зараз у місті також забагато води.

"Знову затопило вулиці Одеси. Сьогодні Пушкінська перетворилася на справжню Венецію. Машини пливуть", - уточнюється в одній із публікацій.

Telegram-канал "Доброго вечора, ми з України" демонструє також наслідки сильної зливи у квартирах одеситів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що серпень 2024 року побив низку температурних рекордів і потрапив одразу до кількох рейтингів.

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