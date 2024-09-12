В Украине фиксируют дефицит осадков. Чем это может быть опасно

В Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказывает, какими именно были агрометеорологические условия в первой декаде сентября 2024 года и какие последствия они могут иметь.

Основное о нехватке дождей в начале осени

Согласно информации Укргидрометцентра, в первой декаде сентября в Украине преобладала аномально теплая для начала этого месяца погода.

Уточняется, что она была обусловлена (как и в предыдущий период) влиянием мощного антициклона.

При этом во многих областях были отмечены рекордно высокие значения средней декадной и минимальной температуры воздуха.

Учитывая погодные условия, почти на всей территории Украины в начале осени сохранялся жесткий дефицит осадков. Лишь в отдельных районах южных и центральных областей наблюдались ливни (которые местами достигали критерия опасного метеорологического явления).

Чем именно опасен дефицит осадков

В Укргидрометцентре объяснили, что на фоне аномально теплой погоды, на преобладающей части территории страны распространялась почвенная засуха.

Она, в частности, создавала неблагоприятные условия для:

подготовки почвы под посев озимых культур

появления всходов озимого рапса (который был посеян в августе под урожай 2025 года)

В западных областях (даже, несмотря на удовлетворительные агрометеорологические условия), также наблюдались нехарактерные засушливые условия, связанные с дефицитом осадков.

Только на отдельных площадях южных областей, где в начале сентября отмечались значительные и сильные дожди, произошло пополнение влагозапасов, особенно верхних слоев почвы. Это значительно улучшило условия для подготовки почвы под посев озимых.

Количество осадков за первую декаду сентября 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)