UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні дозволили оформляти ДТП через "Дію"

Ілюстративне фото: українцям можна буде оформити ДТП через Дію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці зможуть оформляти дорожньо-транспортні пригоди через застосунок "Дія". Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За його словами, рішення уряду передбачає, що через застосунок "Дія" можна буде оформляти європротокол.

При цьому повідомлення від учасників ДТП в електронній формі матиме таку саму силу, як і в паперовому форматі.

 

Оформлення європротоколу

Нагадаємо, в Україні оформити європротокол під час ДТП можна, якщо немає постраждалих, сума збитку не перевищує 150 000 грн, водії згодні з винуватцем і відсутні суперечки.

Спочатку необхідно обмінятися даними: ПІБ, адреса, телефон, серія і номер водійського посвідчення, техпаспорта автомобіля, дані страхової компанії та номер поліса ОСЦПВ.

Потім фіксують ДТП: роблять фото пошкоджень і місця події, за необхідності малюють схему або використовують бланк європротоколу, зазначають свідків.

Після цього заповнюють європротокол, зазначаючи дату, час, місце, погодні умови, опис пригоди та пошкоджень, схему ДТП, і підписують разом з іншим водієм.

Потім документ потрібно передати в страхову компанію протягом 3 робочих днів, після чого страхова оцінює збиток і виплачує компенсацію.

До слова, раніше Патрульна поліція Києва попереджала про те, що в разі аварії обов'язково оформляти її через протокол або викликати поліцію.

Після ДТП поліцейські радять: зупинитися і залишатися на місці події, перевірити наявність травмованих і викликати "швидку" за необхідності, викликати правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПДія