В Україні дозволили оформляти ДТП через "Дію"

Оформлення європротоколу

Нагадаємо, в Україні оформити європротокол під час ДТП можна, якщо немає постраждалих, сума збитку не перевищує 150 000 грн, водії згодні з винуватцем і відсутні суперечки.

Спочатку необхідно обмінятися даними: ПІБ, адреса, телефон, серія і номер водійського посвідчення, техпаспорта автомобіля, дані страхової компанії та номер поліса ОСЦПВ.

Потім фіксують ДТП: роблять фото пошкоджень і місця події, за необхідності малюють схему або використовують бланк європротоколу, зазначають свідків.

Після цього заповнюють європротокол, зазначаючи дату, час, місце, погодні умови, опис пригоди та пошкоджень, схему ДТП, і підписують разом з іншим водієм.

Потім документ потрібно передати в страхову компанію протягом 3 робочих днів, після чого страхова оцінює збиток і виплачує компенсацію.

До слова, раніше Патрульна поліція Києва попереджала про те, що в разі аварії обов'язково оформляти її через протокол або викликати поліцію.

Після ДТП поліцейські радять: зупинитися і залишатися на місці події, перевірити наявність травмованих і викликати "швидку" за необхідності, викликати правоохоронців.