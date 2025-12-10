RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине разрешили оформлять ДТП через "Дію"

Иллюстративное фото: украинцам можно будет оформить ДТП через "Дію" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы смогут оформлять дорожно-транспортные происшествия через приложение "Дія". Соответствующее решение принял Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По его словам, решение правительства предусматривает, что через приложение "Дія" можно будет оформлять европротокол. 

При этом сообщение от участников ДТП в электронной форме будет иметь такую же силу, как и в бумажном формате. 

Оформление европротокола

Напомним, в Украине оформить европротокол при ДТП можно, если нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 150 000 грн, водители согласны с виновником и отсутствуют споры.

Сначала необходимо обменяться данными: ФИО, адрес, телефон, серия и номер водительского удостоверения, техпаспорта автомобиля, данные страховой компании и номер полиса ОСАГО.

Затем фиксируют ДТП: делают фото повреждений и места происшествия, при необходимости рисуют схему или используют бланк европротокола, отмечают свидетелей.

После этого заполняют европротокол, указывая дату, время, место, погодные условия, описание происшествия и повреждений, схему ДТП, и подписывают вместе с другим водителем.

Затем документ нужно передать в страховую компанию в течение 3 рабочих дней, после чего страховая оценивает ущерб и выплачивает компенсацию.

К слову, ранее Патрульная полиция Киева предупреждала о том, что в случае аварии обязательно оформлять ее через протокол либо вызывать полицию.

После ДТП полицейские советуют: остановиться и оставаться на месте происшествия, проверить наличие травмированных и вызвать "скорую" при необходимости, вызвать правоохранителей.

