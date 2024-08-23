В Україні достроково з планового ремонту вийшов атомний блок, - Міненерго

Таким чином, в енергосистему було додано ще 1000 МВт потужності для її стабільності. Зазначається, що це дозволить не застосовувати графіки обмеження енергопостачання для споживачів.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом", - йдеться у повідомленні.

Стан енергосистеми України

Об'єкти української енергосистеми продовжують зазнавати пошкоджень через російські обстріли. До слова, сьогодні частина Чернігова залишилось без світла. Однак енергетики роблять усе можливе задля стабілізації енергосистеми.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що наступного тижня графіків відключень вдасться уникнути, у разі відсутності форс-мажорів.

В рамках стабілізації української енергосистеми продовжується будівництво додаткових блоків на Хмельницької АЕС, що підтримала Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів.

Нагадаємо, сьогодні відключення електроенергії в Україні не плануються.