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В Україні достроково з планового ремонту вийшов атомний блок, - Міненерго

Фото: українські енергетики (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні до української енергетичної системи був підключений новий атомний блок. Він перебував на плановому ремонті, який завершився достроково, із дотриманням усіх безпекових норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Таким чином, в енергосистему було додано ще 1000 МВт потужності для її стабільності. Зазначається, що це дозволить не застосовувати графіки обмеження енергопостачання для споживачів.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом", - йдеться у повідомленні.

Стан енергосистеми України

Об'єкти української енергосистеми продовжують зазнавати пошкоджень через російські обстріли. До слова, сьогодні частина Чернігова залишилось без світла. Однак енергетики роблять усе можливе задля стабілізації енергосистеми.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що наступного тижня графіків відключень вдасться уникнути, у разі відсутності форс-мажорів.

В рамках стабілізації української енергосистеми продовжується будівництво додаткових блоків на Хмельницької АЕС, що підтримала Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів.

Нагадаємо, сьогодні відключення електроенергії в Україні не плануються.

 

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що ЗАЕС, яка перебуває під контролем окупантів, знову на межі відключення. Причина полягає у тому, що росіяни знову пошкодили одну з ліній живлення.

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АЕСЕнергетики