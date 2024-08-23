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В Украине досрочно из планового ремонта вышел атомный блок, - Минэнерго

Фото: украинские энергетики (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок. Он находился на плановом ремонте, который завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины. .

Таким образом, в энергосистему было добавлено еще 1000 МВт мощности для ее стабильности. Это позволит не применять графики ограничения энергоснабжения для потребителей.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом", - говорится в сообщении.

Состояние энергосистемы Украины

Объекты украинской энергосистемы продолжают повреждаться из-за российских обстрелов. К слову, сегодня часть Чернигова осталась без света. Однако энергетики делают все возможное для стабилизации энергосистемы.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на следующей неделе графиков отключений удастся избежать в случае отсутствия форс-мажоров.

В рамках стабилизации украинской энергосистемы продолжается строительство дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС, поддержанной Западноевропейской ассоциацией ядерных регуляторов.

Напомним, сегодня отключения электроэнергии в Украине не планируются.

 

Между тем РБК-Украина сообщала, что находящаяся под контролем оккупантов ЗАЭС снова на грани отключения. Причина в том, что россияне снова повредили одну из линий питания.

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