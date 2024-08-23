Запорізька АЕС знову на межі блекауту: росіяни пошкодили лінію живлення

Російські окупанти пошкодили одну з двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку АЕС. Станція опинилася на межі блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

У четвер, 22 серпня, через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська".

"Енергоатом" наголошує, що у випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

Українські енергетики підклюють, що під "управлінням" російських загарбників неможливо забезпечити безаварійну експлуатацію станції.

"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - "Енергоатома", а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту", - йдеться у повідомленні.