Запорізька АЕС знову на межі блекауту: росіяни пошкодили лінію живлення
Російські окупанти пошкодили одну з двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку АЕС. Станція опинилася на межі блекауту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
У четвер, 22 серпня, через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська".
"Енергоатом" наголошує, що у випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.
Українські енергетики підклюють, що під "управлінням" російських загарбників неможливо забезпечити безаварійну експлуатацію станції.
"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - "Енергоатома", а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. Станція з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Загарбники замінували частину території станції, а також розмістили там своїх солдатів.
Крім того, росіяни неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Так, нещодавно на Запорізькій АЕС виникла пожежа. Можливими причинами пожежі вважають недбалість росіян або підпал.
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