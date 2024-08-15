ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів підтримала прагнення добудувати блоки Хмельницької АЕС

Четвер 15 серпня 2024 11:33
UA EN RU
Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів підтримала прагнення добудувати блоки Хмельницької АЕС Фото: асоціація ядерних регуляторів підтримала прагнення добудувати блоки Хмельницької АЕС (mev.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив невідкладні питання енергетичної безпеки у сфері атомної енергетики з представниками Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів WENRA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Зустріч відбулась з директором і головним інспектором з ядерної безпеки Офісу ядерного регулювання (ONR) Британії Марком Фоєм та генеральним директором Органу з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) Петтері Тііппана.

Галущенко зазначив, що тільки завдяки атомній енергетиці нам вдалося уникнути тотального блекауту після масованих обстрілів енергооб’єктів з боку Росії цієї весни та влітку.

"Наша енергосистема витримала безпрецедентні масовані обстріли країни-терориста, і я просто не уявляю, як би ми вижили без атомної енергетики за цих умов. Тому подальший розвиток атомної галузі є стратегічно важливим", - підкреслив Герман Галущенко.

Члени WENRA погодились, що атомна енергетика є дуже ефективним засобом підвищення енергонезалежності України. Вони підтримали прагнення Уряду добудувати енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС та підсилити енергосистему додатковими атомними потужностями.

При цьому вони заявили про готовність сприяти і допомагати, спираючись на наявний досвід – насамперед США, Чехії та Словаччини, які мали практику зупинки будівництва атомних станцій та відновлення будівництва через певний період.

Також партнери домовились поглиблювати співробітництво у сфері енергетичної безпеки та пообіцяли допомогу з надання сучасного устаткування для українських АЕС та передачі новітніх технологій для атомно-промислового комплексу України.

WENRA є провідною організацією, яка розробляє єдині стандарти для ядерної та радіаційної безпеки в країнах ЄС та кандидатах на членство та налічує 19 країн-членів, 10 країн-спостерігачів та 3 асоційованих члени. Україна стала повноправним членом WENRA у 2015 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції