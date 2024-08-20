Наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень світла, - глава "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) - будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях, що дозволить скомпенсувати дефіцит.

"І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", - додав глава "Укренерго".