Для України досі діють червоні лінії щодо зброї у війні, - премʼєр Данії
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що зараз досі існують червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр Данії сказала на Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука.
На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема, це стосується України.
"Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Ця наша дискусія триває вже майже чотири роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно", - заявила прем'єр Данії.
Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.
"Ми не можемо переписати історію, але якби ми дали Україні членство в НАТО кілька років тому, у нас би не було цього ланчу, я маю на увазі, ми вирішили би проблему", - резюмувала Фредеріксен.
Продаж зброї Україні за програмою PURL
Нагадаємо, що влітку 2025 року США і НАТО створили програму PURL як механізм продовження поставок американської зброї для ЗСУ.
Особливість ініціативи полягає в тому, що при припиненні безоплатної допомоги від США, Білий лом погодився продавати свою зброю і технології, але оплачують їх союзники по НАТО і партнери.
Відомо, що в 2025 році західні партнери виділили на закупівлю зброї близько 5 млрд доларів. Днями генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в 2026 році країни блоку зберуть для України 15 млрд доларів.
До слова, кажучи про припинення допомоги з боку Вашингтона, за даними Ukraine Support Tracker, Європа в 2025 році на 67% збільшила військову допомогу Україні, фактично замінивши підтримку від США, яка обвалилася на 99%.