Долар в Україні підскочив до 42 гривень: чому курс знову росте

З жовтня 2023 року в Україні діє режим керованої гнучкості курсу долара США. Це означає, що вартість валюти визначається в результаті торгів на міжбанківському валютному ринку, але Національний банк може виходити на ринок, щоб не допускати різких коливань.

Якщо долар активно купують, НБУ може продати валюту, щоб покрити частину попиту і не допустити зростання вартості іноземної грошової одиниці. В більшості випадків він так і робить – НБУ продає долар зі своїх резервів, щоб стримати девальвацію гривні.

Найдорожчий долар у 2025 році був у січні – 42,8 гривні, а найдешевший у квітні – 41,08. Влітку курс американської валюти зріс і у червні сягав 41,87 гривні, але у серпні долар знову послабшав і до жовтня коливався в межах 41,20–41,30 гривні. У жовтні американська валюта вчергове почала зростати.

Офіційний курс долара США відносно гривні у 2025 році (фото НБУ)

Якщо 1 жовтня Національний банк України оцінював американську валюту у 41,14 гривні, то 24 жовтня курс становив вже 41,89 гривні до долара. Це далеко до січневих показників, але більше за максимум, що був влітку.

"В жовтні НБУ дещо змінив свою тактику продажу резервів. Тому, ми могли спостерігати рух курсу долара на гривню на міжбанківському ринку від 41,20 до рівня 41,7 - 41,8", - пояснив керівник з продажів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль у коментарі РБК-Україна.

Зокрема 13–17 жовтня на міжбанківському ринку спостерігався значний дефіцит долара. За чотири робочі дні він досяг 361 мільйон доларів, а 17 жовтня міг перевищити 500 мільйонів доларів. Для покриття попиту НБУ продав із міжнародних резервів 603 мільйони доларів. Це на 18% менше, ніж тижнем раніше, і нижче за середній рівень валютних інтервенцій.

"НБУ не поспішав продавати багато валюти та стримувати курс, а навпаки ослаблював гривню", - зазначили в аналітики інвесткомпанії ICU та додали, що Нацбанк продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом, який пропонує політику керованого ослаблення гривні.

Яким курс бачить МВФ

Міжнародний валютний фонд наполягає на девальвації національної валюти, повідомляють джерела Bloomberg, обізнані з перебігом перемовин між МВФ та НБУ. Ослаблення курсу гривні могло б допомогти поліпшити фінансову ситуацію України, збільшивши бюджетні надходження в національній валюті, вважають представники фонду.

МВФ хоче, щоб Україна погодилася на девальвацію гривні на тлі переговорів про новий пакет фінансування, який може становити близько 8 мільярдів доларів.

Водночас у Національному банку виступають проти такого кроку, вказуючи на ризики зростання інфляції та негативної реакції суспільства.

Пункт обміну валют (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

Одне з головних завдань НБУ – за результатами року знизити інфляцію до цільового рівня близько 5% на рік. Тому регулятор у курсовій політиці також зважає на цей фактор, пояснила директор аналітичного департаменту та головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

Консультації та обговорення економічної політики між центробанками країн і представниками МВФ – це звичайна практика і кожен учасник в процесі аргументує своє бачення, запевнила Білан. "Це двосторонній рух і сторони завжди приходять до спільного знаменника", - додала експерт.

Примітно, що у своєму жовтневому прогнозі МВФ переглянув прогноз курсу долара до гривні у сторону зміцнення останньої цього року й більшого ослаблення у наступні роки. Аналітики МВФ вважають, що у 2025 році середньорічний курс національної валюти становитиме 42,3 гривні за долар проти 42,5 гривні, які прогнозувалися у квітні. Очікується, що до 2030 року курс національної валюти досягне 51,3 гривні за долар.

Які фактори штовхають курс вгору

Позиція МВФ щодо валютної політики та ринкові очікування щодо можливої девальвації гривні вже підігрівають попит на валюту й можуть вплинути на подальші рішення НБУ, вважає Юрій Крохмаль з "Банку Авангард".

"З економічного погляду, більш високий курс долара зараз точніше відображав би ситуацію з торговим балансом і допоміг би уникнути тиску на валютні резерви", - додав він

Восени імпортери активніше купують валюту, зокрема для закупівлі палива і це підвищує попит на долар, зазначив експерт. "Але НБУ як і раніше лишається ключовим продавцем валюти на ринку і має вирішальний вплив на динаміку курсу та його рівноважний рівень", - підкреслив банкір.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі підвищують витрати українських виробників, що також може впливати на рівень інфляції та курс. Але водночас Україна отримує значну фінансову допомогу від партнерів, а золотовалютні резерви знаходяться на рекордних рівнях, що допомагає компенсувати значні коливання курсу пояснила Білан.

"Зовнішнє фінансування дозволило НБУ покрити попит на валюту і наростити резерви до історичного максимуму 47 млрд доларів", - зазначив керівник проєктів та програм інвестиційного напряму "Ощадбанку" Сергій Ляшенко у коментарі РБК-Україна.

Яким буде курс долара

Експерти сходяться на думці, що ймовірно НБУ продовжить політику стриманої девальвації гривні. "Очікування учасників ринку зараз консолідуються навколо рівнів 42–42,50 гривні за долар", - прогнозує Крохмаль.

Сповільнення темпів інфляції може дозволили Нацбанку незначно послабити гривню щодо долара, вважають в "Ощадбанку". "За нашими оцінками на кінець року курс буде в діапазоні 41,50–42,70 гривні за долар" - додав Ляшенко.

Аналітики Dragon Capital очікують, що до кінця року НБУ дозолить курсу гривні незначно послабитись, що пояснюється сезонним зростанням попиту на іноземну валюту. "Навряд чи курс перетне позначку 43 гривні за долар", - прогнозує Білан.