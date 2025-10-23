НБУ пояснив зростання курсу долара останнім часом

НБУ зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Валютний ринок залишається контрольованим

За словами Гелетія, ситуація на валютному ринку у жовтні не зазнала суттєвих змін. "Динаміка курсу гривні до долара визначається, безумовно, ринковою ситуацією. Це зміна балансу попиту і пропозиції. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення чистого попиту", - зазначив він.

Він пояснив, що певний вплив мають сезонні чинники, а також завершення дії ситуативних факторів, які підтримували ринок у вересні - зокрема продаж валюти благодійними організаціями та енергетичними компаніями.

Водночас, додав він, у готівковому сегменті зберігається пропозиція від фермерських господарств та великих агропромислових підприємств.

Пріоритет НБУ - стабільність і керована гнучкість

"Наш пріоритет зберігається незмінним - це збереження стійкої, контрольованої ситуації на валютному ринку", - наголосив Гелетій. Він нагадав, що Нацбанк дотримується стратегії керованої гнучкості обмінного курсу, яка закріплена в програмних документах.

Посадовець також розповів, що від початку року гривня демонструвала як зміцнення, так і помірну девальвацію.

"З початку поточного місяця девальвація становить 1,5%, але з початку року ревальвація гривні становить 0,65%. Тобто гривня рухається і в бік посилення, і послаблення, залежно від ринкових факторів", - зазначив заступник голови НБУ.

Інтервенції знижуються, ринок працює стабільно

За словами Гелетія, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а частка операцій без участі Нацбанку зростає. "Ми спостерігаємо позитивну динаміку - у вересні частка операцій без участі НБУ сягнула понад 60%, зараз це 55%, стабільно більше 50% протягом останніх місяців", - повідомив він.

За його словами, обсяги валютних інтервенцій НБУ зменшилися. "За результатами вересня це було 2,4 млрд доларів, тоді як на початку року - понад 3 млрд. Ми і надалі будемо дотримуватися нашого підходу, щоб забезпечити стабільність курсу і зниження інфляції до цілі 5%", - підсумував Гелетій.