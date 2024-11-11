В Україні діють екстрені відключення світла: де та які графіки
У понеділок, 11 листопада, у деяких регіонах України запровадили екстрені (аварійні) відключення світла - як превентивний захід на тлі російської агресії.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Екстрені відключення світла у різних регіонах України
У ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили, що НЕК "Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації", - пояснили українцям.
Такою ж інформацією поділились з користувачами і в ДТЕК Київські електромережі.
Допис ДТЕК Київські регіональні електромережі (скриншот: facebook.com/@dtekkrem)
У "Чернігівобленерго" повідомили, що змінюють черги графіка аварійних відключень.
"Змінюємо черги Графіка аварійних відключень (ГАВ). Включаємо 1, 2, 3 та 4 черги ГАВ. Відключаємо 7, 8, 9 і 10 черги. Відключеними також залишаються 5 та 6 черги ГАВ", - повідомили у прес-службі обленерго у Facebook.
Громадянам нагадали також, що інформацію щодо черг відключень ГАВ можна дізнатися:
- на офіційному сайті
- у Viber-боті
- у Telegram-боті
Допис "Чернігівобленерго" (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)
У "Миколаївобленерго" також повідомили про аварійні відключення.
Допис "Миколаївобленерго" (скриншот: facebook.com/facebook.com/energy.mk.ua)
У "Харківобленерго" споживачів повідомили, що в Харківській області введені графіки аварійних відключень.
"Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання", - додали у прес-службі компанії в Telegram.
Допис "Харківобленерго" (скриншот: t.me/kharkivenergy)
В АТ "Сумиобленерго" також розповіли про відключення у регіоні.
"Шановні споживачі електроенергії! Відповідно до вказівок НЕК "Укренерго", о
10:15 по ГАВ відключені споживачі 1-2 черги, а включені - 5-6 черги", - йдеться у повідомленні компанії.
Пост "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)
В АТ "Житомиробленерго" повідомили, що в області застосовано аварійні відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго".
Пост "Житомиробленерго" (скриншот: facebook.com/ztoe.com.ua)
У ПАТ "Черкасиобленерго" розповіли, що в Черкаській області графіки аварійних відключень (ГАВ) були застосовані за командою НЕК "Укренерго" 11 листопада з 06:31 ранку.
"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - додали в обленерго.
Пост "Черкасиобленерго" (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)
У ДТЕК Дніпровські електромережі - така ж ситуація.
"НЕК "Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців.
Допис ДТЕК Дніпровські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekdnem)
У ПрАТ "Кіровоградобленерго" повідомили, що графік аварійних відключень (ГАВ) було введено з 06:36 11 листопада 2024 року (за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС - об'єднаної енергетичної системи України).
"Шановні споживачі, зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ (графіків погодинних вимкнень, - Ред.) час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах", - наголосили у компанії.
Допис "Кіровоградобленерго" (скриншот: facebook.com/kiroe.com.ua)
В АТ "Полтаваобленерго" повідомили, що (згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго") у понеділок, 11 листопада, в області було додатково введено 5-6 черги ГАВ.
Допис "Полтаваобленерго" (скриншот: facebook.com/@atpoltavaoblenergo)
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