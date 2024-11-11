В Украине действуют экстренные отключения света: где и какие графики

В понедельник, 11 ноября, в некоторых регионах Украины ввели экстренные (аварийные) отключения света - как превентивные меры на фоне российской агрессии.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Экстренные отключения света в разных регионах Украины

В ДТЭК Киевские региональные электросети сообщили, что НЭК "Укрэнерго" дал распоряжение ввести экстренные отключения света.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют. Отключения будут происходить там, где нужно и столько, сколько необходимо для стабилизации ситуации", - объяснили украинцам.

Пост ДТЭК Киевские региональные электросети (скриншот: facebook.com/@dtekkrem)

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что меняют очереди графика аварийных отключений.

"Изменяем очереди Графика аварийных отключений (ГАО). Включаем 1, 2, 3 и 4 очереди ГАО. Отключаем 7, 8, 9 и 10 очереди. Отключенными также остаются 5 и 6 очереди ГАО", - сообщили в пресс-службе облэнерго в Facebook.

Гражданам напомнили также, что информацию об очередях отключений ГАО можно узнать:

на официальном сайте

в Viber-боте

в Telegram-боте

Пост "Черниговоблэнерго" (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

В "Николаевоблэнерго" также сообщили об аварийных отключениях.

Пост "Николаевоблэнерго" (скриншот: facebook.com/facebook.com/energy.mk.ua)

В "Харьковоблэнерго" потребителям сообщили, что в Харьковской области введены графики аварийных отключений.

"Просим набраться выдержки и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения", - добавили в пресс-службе компании в Telegram.

Пост "Харьковоблэнерго" (скриншот: t.me/kharkivenergy)

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