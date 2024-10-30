Як вберегти свою електротехніку від перепадів напруги: корисні поради

Відключення світла, що стали регулярним явищем під час війни в Україні, небезпечні для електротехніки. Вона може вийти з ладу через перепади напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу урядової ініціативи "Штаб згуртованих громад" у Facebook.

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Як вберегти електротехніку від перепадів напруги

"Відключення світла - справа неприємна. Особливо для нашої електротехніки, яка від перепадів напруги може легко вийти з ладу", - нагадали у Штабі згуртованих громад.

Допис ШЗГ (скриншот: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)

З огляду на це українцям пропонують низку порад, які допоможуть вберегти пристрої у разі вимкнення світла.

Підключати техніку через мережевий фільтр - щоб зменшити перешкоди та фільтрувати сигнали.

Уточнюється, що мережевий фільтр є простим і доступним способом захисту. Адже цей пристрій захищає техніку від перепадів напруги та перешкод в електромережі.

Для того, щоб прилади автоматично вимикались під час стрибків, радять встановити реле напруги.

Йдеться про прилад, який стежить за рівнем напруги та відключає техніку, якщо відбуваються перепади.

Щоб підтримувати стабільний рівень напруги - найкраще використовувати стабілізатор напруги (пристрій, який вирівнює напругу та підтримує її на постійному рівні найбільше потрібний тоді, коли часто бувають перепади).

Для найбільш важливих пристроїв радять підготувати джерело безперебійного живлення - прилад, який забезпечує техніку електрикою навіть тоді, коли світло зникає або стається збій.

Як вберегти техніку від перепадів напруги (інфографіка: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)

Які побутові прилади споживають найбільше енергії

У Штабі згуртованих громад розповіли також, які побутові електроприлади споживають найбільше енергії.

"В умовах ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України важливо щоденно дбати про економію електроенергії. Для цього іноді достатньо скоротити використання побутових електроприладів та вчасно їх відключати від живлення", - нагадали у прес-службі урядової ініціативи.

Уточнюється, що за умов економії можна скоротити споживання кожного домогосподарства до 30%.

"Це - суттєве зниження щомісячних витрат на світло. А також - свідома допомога енергосистемі України", - пояснили українцям.

Виходячи з оприлюдненого Штабом згуртованих громад рейтингу, найбільше електроенергії споживають такі прилади:

електрична плита

тепла підлога

масляний радіатор

бойлер

праска

фен

електродуховка

кондиціонер

"Обираючи побутові прилади, враховуйте клас їх енергоефективності, ознайомтеся з інструкцією з використання та застосовуйте наявні економні режими споживання", - нагадали громадянам.

Які прилади споживають найбільше електроенергії (інфографіка: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)