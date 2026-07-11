В Україні діє податкова пільга для сімей з дітьми: хто може її отримати

Українці, які мають двох або більше дітей віком до 18 років, можуть законно платити менше податку з зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.
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Право на податкову соціальну пільгу має працівник, який одночасно виконує дві умови: утримує двох і більше дітей до 18 років і отримує заробітну плату від одного роботодавця.
Щоб отримати пільгу, зарплата у 2026 році має не перевищувати 4660 гривень на одну дитину. Цю межу обчислюють за формулою: прожитковий мінімум на працездатну особу (3328 гривень) множать на 1,4 і округлюють до найближчих 10 гривень.
Граничний дохід зростає пропорційно кількості дітей: для двох - до 9320 гривень, для трьох - до 13 980 гривень, і так далі.
У 2026 році розмір пільги становить 1664 гривні на кожну дитину. Ця сума - це 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року (3328 гривень).
Якщо у працівника двоє дітей, пільга становить 3328 гривень, троє - 4992 гривні, і так далі. Ця сума віднімається від зарплати перед нарахуванням податку - і в результаті людина сплачує менше ПДФО.
Аби скористатися пільгою, працівнику потрібно виконати два кроки:
Нагадаємо, з 2026 року в Україні значно зросли "дитячі" виплати - при народженні дитини сім'я отримує 50 тисяч гривень, до одного року - по 7 тисяч щомісяця, після одного до трьох років - по 8 тисяч у межах програми "єЯсла".
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