В Україні діє податкова пільга для сімей з дітьми: хто може її отримати

Головне: Розмір пільги : 1664 гривні на кожну дитину. Для двох дітей - 3328 грн, для трьох - 4992 грн, і так далі.

: 1664 гривні на кожну дитину. Для двох дітей - 3328 грн, для трьох - 4992 грн, і так далі. Ліміт зарплати : 4660 гривень на одну дитину. Тобто для двох дітей - до 9320 грн, для трьох - до 13 980 грн, і так далі.

: 4660 гривень на одну дитину. Тобто для двох дітей - до 9320 грн, для трьох - до 13 980 грн, і так далі. Хто має право: працівник, який утримує двох і більше дітей до 18 років і отримує зарплату від одного роботодавця.

Хто може скористатися пільгою

Право на податкову соціальну пільгу має працівник, який одночасно виконує дві умови: утримує двох і більше дітей до 18 років і отримує заробітну плату від одного роботодавця.

Скільки має бути зарплата

Щоб отримати пільгу, зарплата у 2026 році має не перевищувати 4660 гривень на одну дитину. Цю межу обчислюють за формулою: прожитковий мінімум на працездатну особу (3328 гривень) множать на 1,4 і округлюють до найближчих 10 гривень.

Граничний дохід зростає пропорційно кількості дітей: для двох - до 9320 гривень, для трьох - до 13 980 гривень, і так далі.

Скільки можна зекономити

У 2026 році розмір пільги становить 1664 гривні на кожну дитину. Ця сума - це 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року (3328 гривень).

Якщо у працівника двоє дітей, пільга становить 3328 гривень, троє - 4992 гривні, і так далі. Ця сума віднімається від зарплати перед нарахуванням податку - і в результаті людина сплачує менше ПДФО.

Що потрібно зробити

Аби скористатися пільгою, працівнику потрібно виконати два кроки: