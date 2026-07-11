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В Україні діє податкова пільга для сімей з дітьми: хто може її отримати

08:30 11.07.2026 Сб
2 хв
Розмір пільги залежить від того, скільки дітей у родині
aimg Валерія Абабіна
Фото: Умови отримання податкової пільги для сімей з дітьми в Україні (Getty Images)

Українці, які мають двох або більше дітей віком до 18 років, можуть законно платити менше податку з зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.

Головне:

  • Розмір пільги: 1664 гривні на кожну дитину. Для двох дітей - 3328 грн, для трьох - 4992 грн, і так далі.
  • Ліміт зарплати: 4660 гривень на одну дитину. Тобто для двох дітей - до 9320 грн, для трьох - до 13 980 грн, і так далі.
  • Хто має право: працівник, який утримує двох і більше дітей до 18 років і отримує зарплату від одного роботодавця.

Хто може скористатися пільгою

Право на податкову соціальну пільгу має працівник, який одночасно виконує дві умови: утримує двох і більше дітей до 18 років і отримує заробітну плату від одного роботодавця.

Скільки має бути зарплата

Щоб отримати пільгу, зарплата у 2026 році має не перевищувати 4660 гривень на одну дитину. Цю межу обчислюють за формулою: прожитковий мінімум на працездатну особу (3328 гривень) множать на 1,4 і округлюють до найближчих 10 гривень.

Граничний дохід зростає пропорційно кількості дітей: для двох - до 9320 гривень, для трьох - до 13 980 гривень, і так далі.

Скільки можна зекономити

У 2026 році розмір пільги становить 1664 гривні на кожну дитину. Ця сума - це 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року (3328 гривень).

Якщо у працівника двоє дітей, пільга становить 3328 гривень, троє - 4992 гривні, і так далі. Ця сума віднімається від зарплати перед нарахуванням податку - і в результаті людина сплачує менше ПДФО.

Що потрібно зробити

Аби скористатися пільгою, працівнику потрібно виконати два кроки:

  • подати відповідну заяву роботодавцю;
  • надати документи, які підтверджують наявність дітей.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні значно зросли "дитячі" виплати - при народженні дитини сім'я отримує 50 тисяч гривень, до одного року - по 7 тисяч щомісяця, після одного до трьох років - по 8 тисяч у межах програми "єЯсла".

Для родин з дитиною з інвалідністю передбачені збільшені суми.

Багатодітні родини мають право на 50% знижки на комунальні послуги - газ, світло, тверде і рідке паливо.

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