В Украине действует налоговая льгота для семей с детьми: кто может ее получить

Украинцы, имеющие двоих или более детей в возрасте до 18 лет, могут законно платить меньше налога с зарплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.
Главное:
Право на налоговую социальную льготу имеет работник, одновременно выполняющий два условия: удерживает двух и более детей до 18 лет и получает заработную плату от одного работодателя.
Чтобы получить льготу, зарплата в 2026 году не должна превышать 4660 гривен на одного ребенка. Этот предел вычисляют по формуле: прожиточный минимум на трудоспособное лицо (3328 гривен) умножают на 1,4 и округляют до ближайших 10 гривен.
Предельный доход растет пропорционально количеству детей: для двоих – до 9320 гривен, для троих – до 13 980 гривен, и так далее.
В 2026 году размер льготы составляет 1664 гривны на каждого ребенка. Эта сумма – это 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного налогового года (3328 гривен).
Если у работника двое детей, льгота составляет 3328 гривен, трое – 4992 гривны, и так далее. Эта сумма вычитается из зарплаты перед начислением налога – и в результате человек платит меньше НДФЛ.
Чтобы воспользоваться льготой, работнику нужно выполнить два шага:
Напомним, с 2026 года в Украине значительно выросли "детские" выплаты – при рождении ребенка семья получает 50 тысяч гривен, до одного года – по 7 тысяч ежемесячно, после одного до трех лет – по 8 тысяч в рамках программы "Если".
Для семей с ребенком с инвалидностью предусмотрены возросшие суммы.
Многодетные семьи имеют право на 50% скидки на коммунальные услуги – газ, свет, твердое и жидкое топливо.