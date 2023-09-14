В Україні чиновникам будуть нараховувати зарплату по-новому: що зміниться

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що Мінфіном та урядом прийняте рішення про введення з 2024 року нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.

За його словами, у бюджеті-2024 закладено видатки на запровадження нової моделі оплати праці державних службовців. Нова система створена на основі грейдів, мінімальний розмір якого буде встановлено на рівні мінімальної заробітної плати (6700 гривень).

Зарплата держслужбовців та чиновників буде залежати від посадового окладу, а не від премій, як це передбачено зараз.

"Це дозволить підвищити ефективність діяльності державних службовців та запровадити прозорі та справедливі умови оплати їх праці", - наголосив Єрмоличев.

Довідка: грейд - це угруповання посад за певними факторами, щоб визначити сталий розмір оплати праці конкретних працівників.

Бюджет-2024

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

При цьому президент Володимир Зеленський анонсував, що у наступному році мінімальна заробітна плата в Україні повинна вирости. Це закладуть у держбюджеті.

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