В Украине чиновникам будут начислять зарплату по-новому: что изменится

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что Минфином и правительством принято решение о введении с 2024 года новой грейдовой системы должностных окладов в органах государственной власти.

По его словам, в бюджете-2024 заложены расходы на введение новой модели оплаты труда государственных служащих. Новая система создана на основе грейдов, минимальный размер которого будет установлен на уровне минимальной заработной платы (6700 гривен).

Зарплата госслужащих и чиновников будет зависеть от должностного оклада, а не от премий, как это предусмотрено сейчас.

"Это позволит повысить эффективность деятельности государственных служащих и ввести прозрачные и справедливые условия оплаты их труда", - подчеркнул Ермоличев.

Справка: грейд - это группирование должностей по определенным факторам, чтобы определить постоянный размер оплаты труда конкретных работников.

Бюджет-2024

Напомним, 5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в следующем году минимальная заработная плата в Украине должна вырасти. Это заложат в госбюджете.

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