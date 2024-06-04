Критична інфраструктура може залишитись без світла. Українців просять не вмикати кондиціонери
Через значний дефіцит електроенергії та підвищений попит критична інфраструктура в Україні може залишитись без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Сьогодні була найскладніша ситуація за кілька останніх днів. Завтра знову з обмеженнями цілий день", - пояснив Коваленко.
Він наголосив, що якщо українці продовжать перевищувати ліміти, то доведеться знову вмикати екстрені відключення.
"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго". Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні в Україні були введені графіки відключення світла, однак вдень через підвищення попиту та нестачу електроенергії в 6 областях України та в Києві було введено аварійні відключення світла.
Зауважимо, що в "Укренерго" сьогодні вже повідомляли, що можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.
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