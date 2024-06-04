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Критична інфраструктура може залишитись без світла. Українців просять не вмикати кондиціонери

Україна, Вівторок 04 червня 2024 20:13
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Критична інфраструктура може залишитись без світла. Українців просять не вмикати кондиціонери Фото: українців просять не вмикати кондиціонери (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через значний дефіцит електроенергії та підвищений попит критична інфраструктура в Україні може залишитись без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогодні була найскладніша ситуація за кілька останніх днів. Завтра знову з обмеженнями цілий день", - пояснив Коваленко.

Він наголосив, що якщо українці продовжать перевищувати ліміти, то доведеться знову вмикати екстрені відключення.

"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить "Укренерго". Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні були введені графіки відключення світла, однак вдень через підвищення попиту та нестачу електроенергії в 6 областях України та в Києві було введено аварійні відключення світла.

Зауважимо, що в "Укренерго" сьогодні вже повідомляли, що можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.

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