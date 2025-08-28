В Україні через атаку РФ затримуються поїзди, частину пасажирів доставляють автобусами

Повітряна атака по Україні з боку Росії спричинила затримки поїздів. На двох ділянках організовано автобусне сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Козятина поїзди, що курсують між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень - Звягель - Шепетівка - Здолбунів - Львів.
Для пасажирів, які мали прямувати до станцій Вінниця та Хмельницький, організовано автобусне сполучення на ділянках Шепетівка - Вінниця та Шепетівка - Хмельницький.
Для пасажирів, які подорожують до або з Тернополя (поїзди №21 та №103), організовано пересадку на станції Красне.
Поїзди, що їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця - Козятин, прибудуть із затримкою щонайменше на 5 годин. Серед них:
Низка поїздів "Інтерсіті+" з Києва відправлятимуться із затримкою до 2 годин:
Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою близько 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. "Укрзалізниця" працює над тим, щоб скоротити час очікування на кордоні та пришвидшити прикордонні процедури.
Вокзал станції Київ-Пасажирський працює у штатному режимі. Поїзди, які затримувались через повітряну тривогу, вже відправляються.
Пасажири, які не встигли на свої рейси, зможуть скористатися квитками на попередній поїзд для поїздки іншими рейсами цього напрямку, повідомили в УЗ.
У ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Україні. У Києві пошкоджений парк швидкісних поїздів Інтерсіті. Один поїзд суттєво постраждав.
У Вінницькій області внаслідок влучання в об'єкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.