В Україні бум на репетиторів: які предмети українці вчать найбільше та скільки це коштує

П'ятниця 12 вересня 2025 06:40
В Україні бум на репетиторів: які предмети українці вчать найбільше та скільки це коштує
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні зростає попит на репетиторські послуги. Найбільше українці шукають викладачів англійської мови, однак рекордні темпи зростання показала німецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX.

Які предмети найчастіше обирають

Англійська мова - понад 11,5 тис. оголошень і 167 тис. відгуків. Це лідер ринку вже 5 років поспіль. Вартість години занять - у середньому 300 гривень.

Математика - майже 5 тис. оголошень і 64 тис. відгуків. Попит традиційно високий через підготовку до НМТ та вступу на технічні спеціальності. Ціна - близько 300 гривень/год.

Українська мова - 1,4 тис. оголошень і 12 тис. відгуків. Стабільно тримає третю позицію, середня ціна - 250 гривень/год.

Німецька мова - понад 1,1 тис. оголошень і близько 45 тис. відгуків. Попит зріс у чотири рази після 2022 року. Ціна занять - у середньому 350 гривень/год, що дорожче за більшість інших предметів.

Інші популярні напрямки

Також користуються попитом біологія, польська, хімія та фізика.

Біологія та польська - кількість відгуків зросла удвічі з 2023 року. Ціни: 275 гривень (біологія) та 300 гривень (польська).

Хімія та фізика - менш як 600 оголошень і 8 тис. відгуків. Вартість - 300 гривень/год.

Чому зростає попит

За даними OLX, ринок зберігає стабільно високий попит на іноземні мови та математику. Особливо вирізняється німецька, що пояснюється міграцією українців до Німеччини та потребою в адаптації.

Раніше РБК-Україна розповідало, що так звані "НМТ-туристи" - дорослі, які складають національний мультипредметний тест не для вступу у виш, а "заради інтересу" чи реклами, - завдають державі фінансових збитків і перевантажують систему тестування. Особливо критикують педагогів і репетиторів, які використовують власні 200 балів у рекламі.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року понад 42 тисячі вчителів у школах на прифронтових територіях отримають удвічі більші надбавки - з 2600 до 5200 гривень щомісяця. Підвищення стосується педагогів, які працюють очно чи у змішаному форматі в громадах, де тривають або можливі бойові дії. На виплати уряд планує спрямувати понад 655 мільйонів гривень.

