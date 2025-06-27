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Тест заради хайпу. Представник УЦОЯО жорстко розкритикував вчителів за "НМТ-туризм"

П'ятниця 27 червня 2025 12:08
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Тест заради хайпу. Представник УЦОЯО жорстко розкритикував вчителів за "НМТ-туризм" "НМТ-туристи" шкодять державі (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Так звані "НМТ-туристи" - дорослі, які приходять на тестування без наміру вступу до вишу, - завдають державі значних збитків. Їхню участь можна прирівняти до мародерства в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Івана Любінця в інтерв'ю видання "Галичина".

Феномен "НМТ-туризму": чому це шкодить державі

За його словами, мова йде про педагогів і репетиторів, які складають НМТ не задля навчання, а щоб продемонструвати результат у соцмережах або "перевірити систему".

Така практика призводить до перевантаження системи тестування: зростає кількість днів проведення НМТ, тестових завдань, залучених аудиторій, комп’ютерів та інструкторів. Останні в обласних центрах працюють по 10-12 днів поспіль. Крім того, такі учасники впливають на загальну статистику.

"Здається, що багато людей набрали 200 балів, але насправді серед них чимало дорослих з кількома дипломами, які прийшли заради TikTok або Instagram", - зазначив Любінець.

Він вважає, що участь таких осіб у тестуваннях має бути законодавчо обмежена. Зокрема, пропонує дозволити безкоштовне складання НМТ лише один раз у житті, а повторне - за плату, яка дозволить компенсувати витрати на безоплатне тестування інших.

Разом з тим, обмеження не повинні стосуватися дорослих, які реально планують змінити професію та вступати до вишів. А от репетиторів, які використовують 200 балів у рекламі своїх послуг, експерт критикує.

"Я б не довірив дитину такому репетитору. Хороший педагог має показувати результати своїх учнів, а не власні. Не кожен, хто склав на 200, здатен навчити інших на ті ж бали", - додав представник регіонального УЦОЯО.

Деталі НМТ-2025

У 2025 році учасники НМТ складають тести з трьох обов’язкових предметів: української мови, математики та історії України. Окрім того, кожен має вибрати ще один предмет на вибір - іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Основна сесія НМТ тривала з 14 травня по 25 червня. Додаткова сесія відбудеться з 14 по 25 липня.

Для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році зареєструвалися 234 841 цьогорічних випускників та 77 649 випускників минулих років. Із них 292 419 обрали проходження тестування в Україні, ще 20 071 - за кордоном.

Читайте також про те, якими є цьогорічні результати учасників НМТ у порівнянні із минулим роком.

Раніше ми писали про те, що УЦОЯО спростував поширену в соцмережах інформацію про нібито складність або невідповідність завдань НМТ реальному навчальному процесу.

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