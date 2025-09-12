ua en ru
В Украине бум на репетиторов: какие предметы украинцы учат больше всего и сколько это стоит

Пятница 12 сентября 2025 06:40
Автор: Татьяна Веремеева
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине растет спрос на репетиторские услуги. Больше всего украинцы ищут преподавателей английского языка, однако рекордные темпы роста показал немецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Какие предметы чаще всего выбирают

Английский язык - более 11,5 тыс. объявлений и 167 тыс. отзывов. Это лидер рынка уже 5 лет подряд. Стоимость часа занятий - в среднем 300 гривен.

Математика - почти 5 тыс. объявлений и 64 тыс. отзывов. Спрос традиционно высокий из-за подготовки к НМТ и поступления на технические специальности. Цена - около 300 гривен/час.

Украинский язык - 1,4 тыс. объявлений и 12 тыс. отзывов. Стабильно держит третью позицию, средняя цена - 250 гривен/час.

Немецкий язык - более 1,1 тыс. объявлений и около 45 тыс. откликов. Спрос вырос в четыре раза после 2022 года. Цена занятий - в среднем 350 гривен/час, что дороже большинства других предметов.

Другие популярные направления

Также пользуются спросом биология, польский, химия и физика.

Биология и польский - количество отзывов выросло вдвое с 2023 года. Цены: 275 гривен (биология) и 300 гривен (польский).

Химия и физика - менее 600 объявлений и 8 тыс. отзывов. Стоимость - 300 гривен/час.

Почему растет спрос

По данным OLX, рынок сохраняет стабильно высокий спрос на иностранные языки и математику. Особенно выделяется немецкий, что объясняется миграцией украинцев в Германию и потребностью в адаптации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что так называемые "НМТ-туристы" - взрослые, которые сдают национальный мультипредметный тест не для поступления в вуз, а "ради интереса" или рекламы, - наносят государству финансовые убытки и перегружают систему тестирования. Особенно критикуют педагогов и репетиторов, которые используют собственные 200 баллов в рекламе.

Напомним, с 1 сентября 2025 года более 42 тысяч учителей в школах на прифронтовых территориях получат вдвое большие надбавки - с 2600 до 5200 гривен ежемесячно. Повышение касается педагогов, которые работают очно или в смешанном формате в громадах, где продолжаются или возможны боевые действия. На выплаты правительство планирует направить более 655 миллионов гривен.

