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В Україні будуть карати за погане утримання укриттів. Рада зробила крок

Фото: за погане утримання укриттів будуть карати штрафами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні будуть карати за неналежне утримання укриттів. Верховна рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Законопроєкт №9362-1 був ухвалений за основу. Його підтримали 265 народних депутатів. Документ вносить зміни до Кримінального кодексу та адміністративного кодексу України.

t.me/yzheleznyak

Документ встановлює адміністративну відповідальність за:

  • порушення вимог утримання укриттів,
  • перешкоджання роботі перевіряючим або перешкоджання самим перевіркам,
  • невиконання приписів і постанов органів контролю таких споруд;
  • невиконання законних вимог контролюючих органів.

Державній службі з надзвичайних ситуацій хочуть надати право складати постанови за вказані порушення. За ці порушення будуть штрафувати.

Кримінальна відповідальність загрожує утримувачам і відповідальним за укриття, якщо порушення вимог утримання та експлуатації призвели до загибелі людини/людей або інших тяжких наслідків.

У такому випадку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Укриття в Україні

Нагадаємо, що в Україні вже виникали скандали з будівництвом та неналежним утриманням укриттів. Також минулого року у Києві під час російської атаки через закрите укриття загинули цивільні.

Навесні уряд виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях в прифронтових районах.

Нещодавно ми розповідали, як в Україні знайти найближче укриття.

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