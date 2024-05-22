В Україні будуть карати за погане утримання укриттів. Рада зробила крок

Укриття в Україні

Нагадаємо, що в Україні вже виникали скандали з будівництвом та неналежним утриманням укриттів. Також минулого року у Києві під час російської атаки через закрите укриття загинули цивільні.

Навесні уряд виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях в прифронтових районах.

Нещодавно ми розповідали, як в Україні знайти найближче укриття.

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