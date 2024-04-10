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Кабмін виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях в прифронтових громадах

Середа 10 квітня 2024 19:56
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Кабмін виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях в прифронтових громадах Фото: Жінки в укритті (GettyImages)
Автор: Анастасія Гришкова

Уряд виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів. Кошти розділять серед медзакладів на прифронтових територіях.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду в Telegram.

"Обласні військово-цивільні адміністрації мають до 1 травня зібрати інформацію про готові до реалізації проекти укриттів у лікарнях та до 15 травня – надати ці дані Міністерству охорони здоров’я",- йдеться в повідомленні.

Як розподілять кошти

МОЗ сформує комісію для остаточного відбору проектів та подасть пропозиції Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на будівництво, реставрацію, капітальний ремонт сховищ, протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення у лікарнях комунальної форми власності.

Як раніше повідомляло РБК-україна, Кабмін додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд, зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у Харкові завершили будівництво першої у світі підземної школи. Вона має найвищі стандарти безпеки та розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни.

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