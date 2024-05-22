В Украине будут наказывать за плохое содержание укрытий. Рада сделала шаг

В Украине будут наказывать за ненадлежащее содержание укрытий. Верховная рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект №9362-1 был принят за основу. Его поддержали 265 народных депутатов. Документ вносит изменения в Уголовный кодекс и административный кодекс Украины.
t.me/yzeleznyak
Документ устанавливает административную ответственность за:
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям хотят предоставить право составлять постановления за указанные нарушения. За эти нарушения будут штрафовать.
Уголовная ответственность грозит держателям и ответственным за укрытие, если нарушения требований содержания и эксплуатации привели к гибели человека/людей или другим тяжелым последствиям.
В таком случае грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в Украине уже возникали скандалы со строительством и ненадлежащим содержанием укрытий. Также в прошлом году в Киеве во время российской атаки из-за закрытого укрытия погибли гражданские.
Весной правительство выделило 1 млрд гривен на строительство укрытий в больницах в прифронтовых районах.
Недавно мы рассказывали, как в Украине найти ближайшее укрытие.
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