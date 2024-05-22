В Украине будут наказывать за плохое содержание укрытий. Рада сделала шаг

Укрытие в Украине

Напомним, что в Украине уже возникали скандалы со строительством и ненадлежащим содержанием укрытий. Также в прошлом году в Киеве во время российской атаки из-за закрытого укрытия погибли гражданские.

Весной правительство выделило 1 млрд гривен на строительство укрытий в больницах в прифронтовых районах.

Недавно мы рассказывали, как в Украине найти ближайшее укрытие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.