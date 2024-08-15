Україні буде важко утримувати позиції в Курській області, - The New York Times

Українським військовим буде важко утримати позиції у Курській області РФ, які можна атакувати з кількох сторін. Водночас саме від тривалості їх утримання залежить кількість сил, які Росія змушена буде перекинути з фронту на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання наводить думки двох експертів: старшого наукового співробітника з військових досліджень австралійського Інституту Лоуі генерал-майора у відставці Міка Райана і голови незалежної дослідницької групи Український центр безпеки та співробітництва Сергія Кузана.

Вони кажуть, що Києву потрібно буде розширити або утримати свої здобутки на заході Росії достатньо довго, щоб змусити Москву перекинути значні сили з поля бою в Україні.

Але утримати позицію, яку можна атакувати з кількох сторін, буде важко, вважають аналітики. Кузан відзначив вразливість фіксованої української позиції до російських авіаударів. За його словами, така динаміка "негайно спонукає до використання авіації, керованих бомб і балістичних ракет".