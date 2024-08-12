Чи змінив "Курський прорив" ситуацію на фронті: що кажуть експерти

Українські воїни продовжують стримувати наступ росіян на сході, одним із найгарячіших залишається Покровський напрямок, де окупанти ведуть атаки. Паралельно цьому вже майже тиждень йдуть бої в Курській області, до якої наразі прикута увага.

Чи змінив "Курський прорив" ситуацію на сході України та від чого залежать подальші дії РФ - РБК-Україна розпитало в експертів.

На думку військового експерта Павла Нарожного, якщо не брати до уваги операцію в Курській області, то ситуація на фронті значно не змінилася. Оскільки російська армія продовжує свій тиск, особливо на Покровському напрямку.

"Також все одно бойові дії йдуть на Харківському напрямку. Тобто особливих змін немає. В основному найбільше окупанти тиснуть на Донеччині. І це їх основний напрямок наступу. Ворог нас кількісно переважає. У них більше людей, техніки тощо", - каже Нарожний.

За його словами, єдине про що можна більш-менш впевнено казати, то це те, що ворог перекинув свою 810-ту бригаду морської піхоти з Криму.

"Але ця бригада і так дуже й дуже пошарпана. Вона дуже довго воювала в напрямку Кринок, тож не можна сказати, що там дуже великий і потужний потенціал. Тому в цілому ситуація не змінилася за останні тижні", - вважає експерт.

Він зазначає, ситуація змістилася в позитивний бік щодо морального духу українських солдатів, який дуже сильно піднявся.

"Оскільки за останній рік у нас важкі оборонні бої, ми майже ніде не наступали. І це дуже важливо, що ми змогли показати хоч десь значний успіх, зайшовши на 30 км в тил ворога. Ця Курська операція тільки почалася. Може, вона й відтягне сили РФ. Але поки що в загальному сенсі динаміка залишається старою", - додає Нарожний.

Своєю чергою керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що події в Курській області все ж вплинуть на східний фронт. Як мінімум через те, що РФ злучить ті сили і резерви, які вона в повній мірі планувала застосувати на Донеччині.

"Вони вже не зможуть їх там в такій кількості застосувати. Адже зараз розширюється зона активних бойових дій в Курській області. Зокрема ми чуємо від губернатора Бєлгородської області про те, що там теж вони евакуюють Красноярузький район. Є ризики, що там теж щось може відбуватися. Тому Росія змушена перекидати певні війська", - звертає увагу Мусієнко.

Експерт відмічає, що деяке перекидання і зняття військ РФ з Покровського напрямку все ж є, але наразі поки що не значне. За його словами, загалом одна із цілей операції в Курській області є відтягування сил ворога та створення для нього додаткових проблем на різних ділянках фронту. Особливо на тих, де він раніше цього не чекав.

"Я думаю, що це буде зростати в міру того, як будуть продовжуватися і затягуватися бойові дії в Курській області. Тому безумовно, що в перспективі більш середньостроковій і довгостроковій - це впливатиме на події на східному фронті", - сказав Мусієнко.

Він також прокоментував матеріал Forbes, в якому йдеться, що українські війська нібито риють окопи в Курській області, що є "ознакою того, що ЗСУ планують лишитися там в довгостроковій перспективі".

"Це один із можливих варіантів і сценаріїв. Якщо там стоїть завдання перебувати довго, то правильно, що окопуються і створюють оборонні рубежі. Це потрібно для того, аби захищати себе і власні позиції. Тож це створення проблем для РФ. Бо в такому випадку Путін буде просто вимушений діяти та перекидати свої війська. І це елемент тиску на РФ, елемент військовий і політичний", - підсумував Мусієнко.

Що відомо про "прорив" у Курській області

Нагадаємо, що бої в Курській області РФ тривають вже сьомий день. За цей час мережею поширилися низка роликів з розгромом ворожої техніки та взяттям росіян в полон. Загалом, за підрахунками росЗМІ, загальна площа, де тривають бойові дії розширилася до 720 кв км. При цьому російські медіаресурси масово пишуть, що місто Суджа "під контролем ЗСУ", а Інститут вивчення війни (ISW), що українські сили, схоже, присутні в районах до 35 кілометрів у від міжнародного кордону із Сумською областю.