Украине будет тяжело удерживать позиции в Курской области, - The New York Times

Украинским военным будет сложно удержать позиции в Курской области РФ, которые можно атаковать с нескольких сторон. В то же время, именно от продолжительности их удержания зависит количество сил, которые Россия вынуждена будет перебросить с фронта на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание приводит мнения двух экспертов: старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана.

Они говорят, что Киеву нужно будет расширить или удерживать свои достижения на западе России достаточно долго, чтобы вынудить Москву перебросить значительные силы с поля боя в Украине.

Но удержать позицию, которую можно атаковать с нескольких сторон, будет сложно, считают аналитики. Кузан отметил уязвимость фиксированной украинской позиции по отношению к российским авиаударам. По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".