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Украине будет тяжело удерживать позиции в Курской области, - The New York Times

Четверг 15 августа 2024 03:51
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Украине будет тяжело удерживать позиции в Курской области, - The New York Times Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Украинским военным будет сложно удержать позиции в Курской области РФ, которые можно атаковать с нескольких сторон. В то же время, именно от продолжительности их удержания зависит количество сил, которые Россия вынуждена будет перебросить с фронта на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание приводит мнения двух экспертов: старшего научного сотрудника по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майора в отставке Мика Райана и главы независимой исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана.

Они говорят, что Киеву нужно будет расширить или удерживать свои достижения на западе России достаточно долго, чтобы вынудить Москву перебросить значительные силы с поля боя в Украине.

Но удержать позицию, которую можно атаковать с нескольких сторон, будет сложно, считают аналитики. Кузан отметил уязвимость фиксированной украинской позиции по отношению к российским авиаударам. По его словам, такая динамика "немедленно побуждает к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".

В то же время, американские официальные лица говорят, что Россия вывела некоторые пехотные подразделения из Украины в Курскую область. Однако, по их словам, они не видели, чтобы Кремль перебрасывал бронетехнические батальоны, которые, по мнению Соединенных Штатов, понадобятся России для отражения вторжения.

Между тем эксперты в Украине видят переброску российских сил с украинского фронта в Курскую область РФ.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Изменил ли "Курский прорыв" ситуацию на фронте: что говорят эксперты".

По словам президента Владимира Зеленского, украинские силы "достигают стратегической цели" в российском регионе. В чем она состоит, президент не объяснил.

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