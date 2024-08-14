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Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський

Середа 14 серпня 2024 20:04
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Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 14 серпня, продовжили просування у Курській області. Вони досягають стратегічної мети у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Хороше є сьогодні просування у Курській області - стратегічної мети нашої досягаємо", - зазначив глава держави.

За його словами, обмінний фонд України був "суттєво поповнений".

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники продовжують досягати успіхів у ході операції у Курській області, яка триває понад тиждень.

Сьогодні, 14 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у доповіді президенту Володимиру Зеленському, що українські захисники завершили пошук та знищення російських військових у місті Суджа.

Також бійцям ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 окупантів.

При цьому генерал уточнював, що на окремих ділянках у російському регіоні українським силам оборони вдалося просунутися на відстань від одного до двох кілометрів.

У свою чергу росіяни продовжують поширювати фейки про те, що їм нібито вдалося зупинити бійців ЗСУ в Курській області.

Більш детально про ситуацію в регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

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