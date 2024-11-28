В Україні не буде проводиться зміна податків "заднім числом", - Марченко

"Ми не збираємося робити ретроактивних введень податків. Ті положення, які зараз у законі про оподаткування (планувалося запроваджувати - ред.) з 1 жовтня, я сподіваюся найближчим часом будуть підкоректовані", - розповів Марченко.

За його словами, після того, як закон буде підписаний президентом, буде інший закон, який це підкоригує.

"Тобто, всі необхідні зміни набуватимуть чинності з 1 грудня 2024 року", - сказав міністр.

Підвищення податків в Україні

Законопроєкт про підвищення податків був поданий ще в липні. У Кабміні пояснили це необхідністю залучити 500 мільярдів гривень для фінансування оборонних потреб, частину яких планувалося отримати завдяки зростанню податкових надходжень.