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В Україні не буде проводиться зміна податків "заднім числом", - Марченко

Фото: Сергій Марченко (kmu gov ua)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Найближчим часом можуть бути підкореговані декілька положень, які були прийняті у законі про підвищення податків в Україні.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на прес-конференції.

"Ми не збираємося робити ретроактивних введень податків. Ті положення, які зараз у законі про оподаткування (планувалося запроваджувати - ред.) з 1 жовтня, я сподіваюся найближчим часом будуть підкоректовані", - розповів Марченко.

За його словами, після того, як закон буде підписаний президентом, буде інший закон, який це підкоригує.

"Тобто, всі необхідні зміни набуватимуть чинності з 1 грудня 2024 року", - сказав міністр.

Підвищення податків в Україні

 

Законопроєкт про підвищення податків був поданий ще в липні. У Кабміні пояснили це необхідністю залучити 500 мільярдів гривень для фінансування оборонних потреб, частину яких планувалося отримати завдяки зростанню податкових надходжень.

Ця ініціатива викликала невдоволення бізнесу в Україні. У відповідь президент Володимир Зеленський наголосив, що рішення щодо податків повинні бути справедливими

Днями Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.

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