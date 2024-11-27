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Фінансовий комітет Ради схвалив скасування податків для ФОП "заднім числом"

Середа 27 листопада 2024 17:17
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Фінансовий комітет Ради схвалив скасування податків для ФОП "заднім числом" Ілюстративне фото: фінансовий комітет Ради схвалив скасування податків для ФОП "заднім числом" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.

Про це заявив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону "заднє число", - написав Железняк.

Однак, за його словами, ця норма не стосується банківських установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.

Підвищення податків в Україні

Законопроект про підвищення податків було подано ще у липні. Як заявили у Кабміні, підвищення податків аргументоване необхідністю знайти 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб. Частину коштів мали забезпечити збільшені податкові надходження.

На фоні цього бізнес в Україні висловив незадоволення позицією Уряду. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про податки мають бути лише справедливими.

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