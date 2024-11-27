Фінансовий комітет Ради схвалив скасування податків для ФОП "заднім числом"

Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.

Про це заявив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону "заднє число", - написав Железняк.

Однак, за його словами, ця норма не стосується банківських установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.