Фінансовий комітет Ради схвалив скасування податків для ФОП "заднім числом"
Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.
Про це заявив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону "заднє число", - написав Железняк.
Однак, за його словами, ця норма не стосується банківських установ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.
Підвищення податків в Україні
Законопроект про підвищення податків було подано ще у липні. Як заявили у Кабміні, підвищення податків аргументоване необхідністю знайти 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб. Частину коштів мали забезпечити збільшені податкові надходження.
На фоні цього бізнес в Україні висловив незадоволення позицією Уряду. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про податки мають бути лише справедливими.
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