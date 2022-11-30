В Україні 6 млн абонентів без світла. Київ у списку проблемних регіонів

В Україні станом на вечір 30 листопада близько 6 мільйонів абонентів залишилися без світла. Ситуація з електропостачанням залишається тяжкою у семи регіонах.

"На сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключено від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме у столиці, а також у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях", - зазначив президент.

За його словами, зараз енергетики роблять все для того, щоб стабілізувати ситуацію та вмикати світло на більш тривалий час.

"І я ще раз хочу наголосити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самої енергокомпанії, так і місцевої влади. Люди мають право знати", - додав Зеленський.