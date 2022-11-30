ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні 6 млн абонентів без світла. Київ у списку проблемних регіонів

Новость на русском →
Київ, Середа 30 листопада 2022 23:06
В Україні 6 млн абонентів без світла. Київ у списку проблемних регіонів Фото: в Україні 6 млн абонентів без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні станом на вечір 30 листопада близько 6 мільйонів абонентів залишилися без світла. Ситуація з електропостачанням залишається тяжкою у семи регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"На сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключено від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме у столиці, а також у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях", - зазначив президент.

За його словами, зараз енергетики роблять все для того, щоб стабілізувати ситуацію та вмикати світло на більш тривалий час.

"І я ще раз хочу наголосити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самої енергокомпанії, так і місцевої влади. Люди мають право знати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві почнуть діяти "ручні відключення", щоб вимикати світло у будинках, що знаходяться на лініях критичної інфраструктури.

Також ми писали, що Держенергонагляд за дорученням Міненерго перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський вимкнення світла енергетики
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію