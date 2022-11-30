В Україні 6 млн абонентів без світла. Київ у списку проблемних регіонів
В Україні станом на вечір 30 листопада близько 6 мільйонів абонентів залишилися без світла. Ситуація з електропостачанням залишається тяжкою у семи регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"На сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключено від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме у столиці, а також у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях", - зазначив президент.
За його словами, зараз енергетики роблять все для того, щоб стабілізувати ситуацію та вмикати світло на більш тривалий час.
"І я ще раз хочу наголосити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самої енергокомпанії, так і місцевої влади. Люди мають право знати", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві почнуть діяти "ручні відключення", щоб вимикати світло у будинках, що знаходяться на лініях критичної інфраструктури.
Також ми писали, що Держенергонагляд за дорученням Міненерго перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії.
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