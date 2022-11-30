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В Украине 6 млн абонентов без света. Киев в списке проблемных регионов

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Киев, Среда 30 ноября 2022 23:06
В Украине 6 млн абонентов без света. Киев в списке проблемных регионов Фото: в Украине 6 млн абонентов без света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине по состоянию на вечер 30 ноября около 6 миллионов абонентов остались без света. Ситуация с электроснабжением остается тяжелой в семи регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского

"На сегодняшний вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей нашего государства и в Киеве отключены от электричества. Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил президент.

По его словам, сейчас энергетики делают все для того, чтобы стабилизировать ситуацию и включать свет на более длительное время.

"И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве начнут действовать "ручные отключения", чтобы выключать свет в домах, находящихся на линиях критической инфраструктуры.

Также мы писали, что Госэнергонадзор по поручению Минэнерго будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии.

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