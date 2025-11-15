В Україні у 2026 році з'являться нові цифрові послуги: Федоров розкрив деталі

В Україні у 2026 році з'явиться ще більша кількість цифрових послуг. Українці зможуть взаємодіяти з державою швидко, прозоро та онлайн - без візитів до державних установ та папірців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Федоров повідомив, що 15 листопада під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорював цифровізацію державних послуг та розвиток проєктів, які в пріоритеті у Мінцифри.
"У Дії вже понад 23 млн користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро", - запевнив міністр.
За словами Федорова, ведеться оптимізація роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також нещодавно було запущено оновлений портал Державної статистики (Держстат) - це надасть державі та громадянам доступ до якісної статистики.
"Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ", - пообіцяв міністр.
Окремим напрямком розвитку стала сфера телеком-послуг. Ведеться робота над посиленням стійкості мереж мобільного зв'язку. Також готується запуск пілотного проєкту 5G та Direct to Cell - це дозволить забезпечити ще кращу якість мобільного зв'язку та інтернету.
У цифровій економіці ведеться подальший розвиток Дія.City - через неї резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків. Також ведуться роботи в сфері освіти - додаток "Мрія". З початку навчального року до системи приєдналися понад 2500 шкіл, ведеться робота з інтеграції функціоналу на базі ШІ та введення елементів гейміфікації навчального процесу.
Зазначимо, що заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна детально розповідала про "Дію" та плани. Вже зараз "Дія" має майже 200 послуг, 33 документи та ще багато сервісів, яких не існувало онлайн.
Раніше ми розповідали, що у застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей. Крім того, ми пояснювали, як українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID.