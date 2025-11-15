В Украине в 2026 году появятся новые цифровые услуги: Федоров раскрыл детали

Федоров сообщил, что 15 ноября во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обсуждал цифровизацию государственных услуг и развитие проектов, которые в приоритете у Минцифры.

"В Дії уже более 23 млн пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно", - заверил министр.

По словам Федорова, ведется оптимизация работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также недавно был запущен обновленный портал Государственной статистики (Госстат) - это предоставит государству и гражданам доступ к качественной статистике.

"Также в работе важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ", - пообещал министр.

Отдельным направлением развития стала сфера телеком-услуг. Ведется работа над усилением устойчивости сетей мобильной связи. Также готовится запуск пилотного проекта 5G и Direct to Cell - это позволит обеспечить еще лучшее качество мобильной связи и интернета.

В цифровой экономике ведется дальнейшее развитие Дія.City - через нее резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов. Также ведутся работы в сфере образования - приложение "Мрия". С начала учебного года к системе присоединились более 2500 школ, ведется работа по интеграции функционала на базе ИИ и введению элементов геймификации учебного процесса.