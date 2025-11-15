ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине в 2026 году появятся новые цифровые услуги: Федоров раскрыл детали

Украина, Суббота 15 ноября 2025 21:46
UA EN RU
В Украине в 2026 году появятся новые цифровые услуги: Федоров раскрыл детали Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Украине в 2026 году появится еще большее количество цифровых услуг. Украинцы смогут взаимодействовать с государством быстро, прозрачно и онлайн - без визитов в государственные учреждения и бумажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров сообщил, что 15 ноября во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обсуждал цифровизацию государственных услуг и развитие проектов, которые в приоритете у Минцифры.

"В Дії уже более 23 млн пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно", - заверил министр.

По словам Федорова, ведется оптимизация работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также недавно был запущен обновленный портал Государственной статистики (Госстат) - это предоставит государству и гражданам доступ к качественной статистике.

"Также в работе важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ", - пообещал министр.

Отдельным направлением развития стала сфера телеком-услуг. Ведется работа над усилением устойчивости сетей мобильной связи. Также готовится запуск пилотного проекта 5G и Direct to Cell - это позволит обеспечить еще лучшее качество мобильной связи и интернета.

В цифровой экономике ведется дальнейшее развитие Дія.City - через нее резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов. Также ведутся работы в сфере образования - приложение "Мрия". С начала учебного года к системе присоединились более 2500 школ, ведется работа по интеграции функционала на базе ИИ и введению элементов геймификации учебного процесса.

Отметим, что заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль недавно в интервью РБК-Украина подробно рассказывала о "Дія" и планах. Уже сейчас "Дія" имеет почти 200 услуг, 33 документа и еще много сервисов, которых не существовало онлайн.

Ранее мы рассказывали, что в приложении "Дія" запустили важный сервис для взрослых и детей. Кроме того, мы объясняли, как украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Мінцифра Дия
Новости
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт