В Україні з 1 жовтня почнуть вилучати з обігу ще одну монету
В Україні залишилися лише дві обігові монети: номіналом 10 та 50 копійок. Найдрібніші монети вже не потрібні і не виконують свої функції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
За даними пресслужби, поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу розпочнеться з 1 жовтня 2025 року.
Також припиниться їх карбування та поповнення ними готівкового обігу. Проте ці монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття рішення про їх остаточне вилучення).
Як відбуватимуться готівкові розрахунки
За даними НБУ, банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.
Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.
Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі.
Якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).
Навіщо це потрібно
За даними НБУ, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:
- 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
- 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.
Щороку НБУ має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.
"Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", - йдеться в повідомленні.
Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.
Вилучення монет з обігу
Нагадаємо, НБУ продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, що вже тривалий час вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом. Їх можна обміняти до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його завершення чи скасування.
Крім того, НБУ планує замінити назву "копійки" на "шаги" та надалі карбувати монети у 50 шагів.
Останнім часом НБУ друкує гривні переважно найбільших номіналів. У 2025 році банкноти номіналом 1000 гривень вийшли на перше місце за сумою і займають майже половину в грошовому обігу.