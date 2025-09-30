В Украине с 1 октября начнут изымать из обращения одну еще одну монету

В Украине остались только две оборотные монеты: номиналом 10 и 50 копеек. Самые мелкие монеты уже не нужны и не выполняют свои функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения начнется с 1 октября 2025 года.

Также прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения. Однако эти монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии).

Как будут происходить наличные расчеты

По данным НБУ, банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Также разменными монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться в торговой сети.

Если при наличных операциях нет монет номиналом 10 копеек, будут применяться правила округления общих сумм в чеке (как это было при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).



Зачем это нужно

По данным НБУ, сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек.

Ежегодно НБУ должен поддерживать оборот и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличный оборот.

"Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", - говорится в сообщении.

Их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.