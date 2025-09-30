ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

В Украине с 1 октября начнут изымать из обращения одну еще одну монету

Украина, Вторник 30 сентября 2025 15:02
UA EN RU
В Украине с 1 октября начнут изымать из обращения одну еще одну монету Фото: Монета номиналом 10 копеек начнет выводиться из обращения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине остались только две оборотные монеты: номиналом 10 и 50 копеек. Самые мелкие монеты уже не нужны и не выполняют свои функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения начнется с 1 октября 2025 года.

Также прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения. Однако эти монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии).

Как будут происходить наличные расчеты

По данным НБУ, банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Также разменными монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться в торговой сети.

Если при наличных операциях нет монет номиналом 10 копеек, будут применяться правила округления общих сумм в чеке (как это было при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).
В Украине с 1 октября начнут изымать из обращения одну еще одну монету

Зачем это нужно

По данным НБУ, сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
  • 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек.

Ежегодно НБУ должен поддерживать оборот и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличный оборот.

"Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", - говорится в сообщении.

Их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Изъятие монет из обращения

Напомним, НБУ продлил срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже длительное время изымаются из обращения и перестали быть платежным средством. Их можно обменять до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения или отмены.

Кроме того, НБУ планирует заменить название "копейки" на "шаги" и в дальнейшем чеканить монеты в 50 шагов.

В последнее время НБУ печатает гривны преимущественно крупнейших номиналов. В 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен вышли на первое место по сумме и занимают почти половину в денежном обращении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины гривні
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен