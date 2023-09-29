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Обмін дрібних монет та старих банкнот гривні продовжили до кінця війни

Україна, П'ятниця 29 вересня 2023 08:18
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Обмін дрібних монет та старих банкнот гривні продовжили до кінця війни Фото: обмін продовжили до кінця війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року. Раніше планувалося, що обмін буде діяти тільки до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.

Обмін дрібних монет та старих банкнот гривні продовжили до кінця війни

Згідно з рішенням НБУ, монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.

"Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окуповані території", - йдеться в повідомленні.

Скільки таких монет та банкнот залишається в обігу

Станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

Із початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук.

Банкнот старого зразка, введених в обіг до 2003 року, залишається близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020-2022 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук - упродовж вересня цього року.

Куди звертатися для обміну

До Національного банку України:

  • у Києві: Контрактова пл., 2А;
  • у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
  • у Львові: вул. Коперника, 4;
  • у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
  • у Харкові: Театральна пл., 1;
  • у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

До уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати.

Вилучення банкнот та монет з обігу

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

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