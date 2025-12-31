В Украине с 1 января начнут тестировать "еАкциз": что изменится и для кого
С 1 января 2026 года в Украине начнется тестирование системы "еАкциз". Речь идет о цифровом инструменте для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства цифровой трансформации в Facebook.
Кому и зачем нужен "еАкциз"
Украинцам рассказали, что "еАкциз" - цифровой инструмент для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий, который убирает человеческий фактор.
Уточняется, что с 1 января бизнес получает полный функционал для тестирования системы - чтобы качественно подготовиться к запуску и проверить все этапы:
- от производства;
- до сканирования электронной марки на кассе в магазине.
Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)
В пресс-службе министерства объяснили также, что большое тестирование "еАкциза" имеет целью исключить в дальнейшем "человеческий фактор и коррупционные риски".
Речь идет о том, что "еАкциз" заменит устаревшие бумажные марки на современные DataMatrix-коды.
Это позволит:
- каждому украинцу проверить легальность бутылки вина или пачки сигарет через "Дію";
- государству - видеть путь товара от производителя до полки магазина.
Что предусматривает план тестирования
План проведения испытаний в тестовом режиме функционирования компонентов Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах - "еАкциза" - предусматривает:
- время на подготовку (тестирование продлится с 1 января до 12 октября 2026 года, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым правилам без стресса);
- отсутствие рисков (тестовая маркировка товаров не несет правовых последствий - это безопасное пространство для выявления ошибок);
- полный цикл (планируют проверить все - от импорта и производства до сканирования на кассе в магазине);
- интеграцию системы (она автоматически будет взаимодействовать с базами данных других государственных органов, чтобы данные были точными, а процессы - незаметными).
"Тестирование пройдет постепенно и охватит весь путь товара: от производства или импорта до хранения на складах и продажи в магазинах. Это только проверка, поэтому для участников не будет никаких штрафов", - объяснили в Минцифры.
В плане четко расписано также:
- как именно будут проходить тесты;
- как будут фиксироваться ошибки;
- по каким показателям будут оценивать успех.
"После каждого шага будут готовы отчеты с результатами", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее Кабинет министров решил сократить предельный срок возврата неиспользованных и поврежденных бумажных акцизных марок после запуска системы "еАкциз".
Между тем в Международной торговой палате Украины (ICC Ukraine) сообщили, что такое решение правительства ухудшает условия ведения бизнеса и может привести к значительным финансовым потерям.
