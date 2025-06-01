В Україні 1 червня - більше не свято: куди "зник" День захисту дітей

Впродовж багатьох років День захисту дітей в Україні відзначали щорічно 1 червня. Проте нещодавно дата цього свята змінилась.
Докладніше про День захисту дітей в Україні та його нову дату, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В цілому День захисту дітей відзначають у багатьох країнах світу:
Крім того, цей день нерідко має святковий характер - для дітей організовують тематичні розважальні або пізнавальні заходи, дарують подарунки.
В Україні День захисту дітей в умовах війни набуває особливої ваги та сенсу, адже йдеться не лише про базові права дитини, але і про реальні загрози її життю, безпеці та дитинству в цілому.
Цей день - можливість нагадати світовій спільноті про те, що кожна дитина має право на щастя та безпечне дорослішання, адже ніхто не повинен переживати те, що переживають зараз українські діти.
День захисту дітей в Україні офіційно було проголошено у 1998 році указом другого президента Леоніда Кучми №568/98 (від 30 травня) "Про День захисту дітей".
У ньому зазначалося, що таке рішення було схвалене "на підтримку ініціативи":
"Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно 1 червня", - наголошувалось у документі.
У п'ятницю, 30 травня, шостий президент України Володимир Зеленський змінив дату Дня захисту дітей.
Згідно з його указом №355/2025 (від 30 травня) "Про День захисту дітей", таке рішення було схвалене з метою:
"Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини - 20 листопада", - наголошується у документі.
Уточнюється при цьому, що попередній указ щодо свята (від 1998 року) визнається таким, що втратив чинність.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як батьків в Україні можуть оштрафувати за неналежні умови для дітей, та в яких випадках дитину у батьків можуть забрати за кордоном.
Читайте також, як змінюється підхід до захисту дітей в Україні.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Unicef, Red Cross, Офіційний портал Верховної Ради України, офіційне інтернет-представництво президента Володимира Зеленського.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.