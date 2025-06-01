В Україні 1 червня - більше не свято: куди "зник" День захисту дітей

Чим важливий День захисту дітей

В цілому День захисту дітей відзначають у багатьох країнах світу:

для привернення уваги до прав дитини;

для нагадування дорослим про їхню відповідальність за безпеку, здоров'я та розвиток дітей;

для підтримки важливих соціальних ініціатив (благодійних акцій, зборів для дитячих будинків, просвітницьких заходів тощо);

для сприяння формуванню гуманістичних цінностей (толерантності, рівності, поваги до прав кожної дитини).

Крім того, цей день нерідко має святковий характер - для дітей організовують тематичні розважальні або пізнавальні заходи, дарують подарунки.

В Україні День захисту дітей в умовах війни набуває особливої ваги та сенсу, адже йдеться не лише про базові права дитини, але і про реальні загрози її життю, безпеці та дитинству в цілому.

Цей день - можливість нагадати світовій спільноті про те, що кожна дитина має право на щастя та безпечне дорослішання, адже ніхто не повинен переживати те, що переживають зараз українські діти.

Коли День захисту дітей запровадили в Україні офіційно

День захисту дітей в Україні офіційно було проголошено у 1998 році указом другого президента Леоніда Кучми №568/98 (від 30 травня) "Про День захисту дітей".

У ньому зазначалося, що таке рішення було схвалене "на підтримку ініціативи":

Міністерства України у справах сім'ї та молоді;

Всеукраїнського комітету захисту дітей;

Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям";

інших громадських організацій.

"Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно 1 червня", - наголошувалось у документі.

Указ президента Кучми про встановлення Дня захисту дітей в Україні (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Чому дата Дня захисту дітей в Україні змінилась

У п'ятницю, 30 травня, шостий президент України Володимир Зеленський змінив дату Дня захисту дітей.

Згідно з його указом №355/2025 (від 30 травня) "Про День захисту дітей", таке рішення було схвалене з метою:

утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України;

посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини;

реалізації положень Конвенції про права дитини.

"Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини - 20 листопада", - наголошується у документі.

Уточнюється при цьому, що попередній указ щодо свята (від 1998 року) визнається таким, що втратив чинність.

Указ президента Зеленського про встановлення нової дати Дня захисту дітей (скриншот: president.gov.ua)