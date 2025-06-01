В Украине 1 июня - больше не праздник: куда "пропал" День защиты детей

Чем важен День защиты детей

В целом День защиты детей отмечают во многих странах мира:

для привлечения внимания к правам ребенка;

для напоминания взрослым об их ответственности за безопасность, здоровье и развитие детей;

для поддержки важных социальных инициатив (благотворительных акций, сборов для детских домов, просветительских мероприятий и т.д.);

для содействия формированию гуманистических ценностей (толерантности, равенства, уважения к правам каждого ребенка).

Кроме того, этот день нередко имеет праздничный характер - для детей организовывают тематические развлекательные или познавательные мероприятия, дарят подарки.

В Украине День защиты детей в условиях войны приобретает особый вес и смысл, ведь речь идет не только о базовых правах ребенка, но и о реальных угрозах его жизни, безопасности и детству в целом.

Этот день - возможность напомнить мировому сообществу о том, что каждый ребенок имеет право на счастье и безопасное взросление, ведь никто не должен переживать то, что переживают сейчас украинские дети.

Когда День защиты детей ввели в Украине официально

День защиты детей в Украине официально был провозглашен в 1998 году указом второго президента Леонида Кучмы №568/98 (от 30 мая) "О Дне защиты детей".

В нем отмечалось, что такое решение было принято "в поддержку инициативы":

Министерства Украины по делам семьи и молодежи;

Всеукраинского комитета защиты детей;

Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина - детям";

других общественных организаций.

"Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно 1 июня", - подчеркивалось в документе.

Указ президента Кучмы об установлении Дня защиты детей в Украине (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Почему дата Дня защиты детей в Украине изменилась

В пятницу, 30 мая, шестой президент Украины Владимир Зеленский изменил дату Дня защиты детей.

Согласно его указу №355/2025 (от 30 мая) "О Дне защиты детей", такое решение было принято с целью:

утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины;

усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка;

реализации положений Конвенции о правах ребенка.

"Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября", - подчеркивается в документе.

Уточняется при этом, что предыдущий указ о празднике (от 1998 года) признается утратившим силу.

Указ президента Зеленского об установлении новой даты Дня защиты детей (скриншот: president.gov.ua)