Більше не 1 червня: в Україні змінили дату Дня захисту дітей

День захисту дітей в Україні більше не будуть відзначати 1 червня. Його перенесли на 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №355 президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що указ ухвалено з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету, а також для посилення співпраці з міжнародною спільнотою задля захисту прав і найкращих інтересів дитини. У документі підкреслюється важливість реалізації положень Конвенції ООН про права дитини.

Раніше День захисту дітей в Україні щорічно відзначали у перший день літа - 1 червня.

Зеленський постановив перенесли День захисту дітей на 20 листопада - у Всесвітній день дитини.

День захисту дітей

Міжнародний день захисту день заснували ще в листопаді 1949 року. Це сталося у Парижі на сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок.

Вперше Міжнародний день захисту дітей відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. Більше про те, як в Україні відзначають День захисту дітей - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів постраждали понад 2500 дітей, з них 630 - загинули.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок масованої атаки Росії в ніч на 25 травня у Житомирській області загинули троє дітей з однієї сім'ї. Їх батьки постраждали, мама отримала важкі травми.

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