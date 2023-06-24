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Українець Вихрист отримав суперника після першої поразки: відома дата

Фото: Віктор Вихрист (ліворуч) вийде на ринг ще влітку (telegraf.in.ua)
Автор: Антон Федорців

Український важковаговик Віктор Вихрист незабаром відновить виступи після першої невдачі в професіональній кар'єрі. Він потрапив у андеркард титульного бою у напівсередній вазі між Ерролом Спенсом та Теренсом Кроуфордом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

31-річний українець візьме участь у великому вечорі боксу в Лас-Вегасі. Захід із четвертим виступом уродженця Світловодська в США запланований на 29 липня.

Вихрист вийде в ринг проти вірменина Гургена Оганесяна. Кавказець наразі залишається непереможним у професіоналах. Щоправда, 25-річний боксер поки провів лише 4 поєдинки, які неодмінно завершував нокаутом.

Натомість Вихрист ішов без поразок у кар'єрі до лютого цьогоріч. Тоді він програв бій кубинцю Перо технічним нокаутом у 8-му раунді. Перед цим поєдинком українець здобув 11 перемог поспіль (7 – нокаутом).

Раніше Віктор Постол потрапив до андеркарду поєдинку Френка Мартіна проти Артема Арутюняна. Цей вечір боксу відбудеться 15 липня. Суперником колишнього чемпіона світу за версією WBC буде домініканець Елвіс Родрігес.

До слова, раніше МОК остаточно позбавила Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації.

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Бокс