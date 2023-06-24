Українець Вихрист отримав суперника після першої поразки: відома дата

31-річний українець візьме участь у великому вечорі боксу в Лас-Вегасі. Захід із четвертим виступом уродженця Світловодська в США запланований на 29 липня.

Вихрист вийде в ринг проти вірменина Гургена Оганесяна. Кавказець наразі залишається непереможним у професіоналах. Щоправда, 25-річний боксер поки провів лише 4 поєдинки, які неодмінно завершував нокаутом.

Натомість Вихрист ішов без поразок у кар'єрі до лютого цьогоріч. Тоді він програв бій кубинцю Перо технічним нокаутом у 8-му раунді. Перед цим поєдинком українець здобув 11 перемог поспіль (7 – нокаутом).

Раніше Віктор Постол потрапив до андеркарду поєдинку Френка Мартіна проти Артема Арутюняна. Цей вечір боксу відбудеться 15 липня. Суперником колишнього чемпіона світу за версією WBC буде домініканець Елвіс Родрігес.