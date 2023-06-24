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Украинец Выхрист получил соперника после первого поражения: известна дата

Фото: Виктор Выхрист (слева) выйдет на ринг еще летом (telegraf.in.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский тяжеловес Виктор Выхрист вскоре возобновит выступления после первой неудачи в профессиональной карьере. Он попал в андеркард титульного боя в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

31-летний украинский примет участие в большом вечере бокса в Лас-Вегасе. Мероприятие с четвертым выступлением уроженца Светловодска в США намечено на 29 июля.

Выхрист выйдет в ринг против армянина Гургена Оганесяна. Кавказец пока остается непобедимым в профессионалах. Правда, 25-летний боксер пока провел всего 4 поединка, которые непременно завершал нокаутом.

В свою очередь Выхрист шел без поражений в карьере до февраля этого года. Тогда он проиграл бой кубинцу Перо техническим нокаутом в 8 раунде. Перед этим поединком украинец одержал 11 побед подряд (7 – нокаутом).

Ранее Виктор Постол попал в андеркард поединка Фрэнка Мартина против Артема Арутюняна. Этот вечер бокса состоится 15 июля. Соперником бывшего чемпиона мира по версии WBC станет доминиканец Элвис Родригес.

К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.

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