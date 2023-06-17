Екс-чемпіон світу Постол повернеться у ринг влітку: відома дата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NY Fights .

39-річний боксер вийде в ринг 15 липня у Лас-Вегасі. Бій колишнього чемпіона світу за версією WBC потрапив до андеркарду поєдинку Френка Мартіна проти Артема Арутюняна.

Прийдешній бій стане для Постола лише другим упродовж останніх трьох років. У лютому торік українець програв американському боксеру Расселлу Антуану технічним нокаутом у 10-му раунді. Перед цим він не зміг відібрати в Хосе Раміреса зі США пояс WBC, поступившись за очками.

Елвіс Родрігес дебютував у професіоналах у 2018 році. З тих пір він провів 16 поєдинків на профі-рингу. Домініканський боксер здобув 14 перемог (12 нокаутів), а також зазнав поразки та звів бій унічию за рішеннями суддів.

Хто такий Віктор Постол

Уродженець Київщини, боксом почав займатися в рідній Великій Димерці в 12 років. Згодом вступив до Броварського вищого училища фізичної культури.

Професіональна кар'єра стартувала в 2007 році. Піку досягнув через вісім років, коли завоював вакантний титул WBC у напівсередній вазі. У липні 2016-го програв об'єднавчий поєдинок чемпіону WBO Кроуфорду. Після невдачі з американцем зазнав ще трьох поразок.

Найбільший гонорар Постола в кар'єрі – 650 тисяч доларів. Ще двічі він заробив по півмільйона "зелених".