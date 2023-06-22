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МОК остаточно відкликав визнання Міжнародної боксерської асоціації

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Лозанна, Четвер 22 червня 2023 15:40
МОК остаточно відкликав визнання Міжнародної боксерської асоціації Фото: Умар Кремльов (у центрі) втратив міжнародний статус для керованої організації (facebook.com/IBA.Boxing)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний олімпійський комітет вирішив позбавити Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації. Водночас бокс залишиться в програмі Олімпіади-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МОК.

Дистанційна сесія очільників олімпійського руху фактично одностайно відкликала визнання IBA. Документ підтримали 69 членів МОК із 70-ти, ще один – "утримався".

Взаємини комітету з асоціацією охололи ще в 2019 році. Тоді МОК вирішив відлучити очолювану росіянином Кремльовим IBA від організації олімпійського турніру в боксі. Тоді ж Міжнародна боксерська асоціації отримала звинувачення в проблемах із фінансами, арбітражем і етикою.

Остаточно попрощатися з IBA 7 червня рекомендував виконком МОК. Рада вирішила, що всередині асоціації не зробили належних висновків. Безальтернативним керівником IBA залишився росіянин Кремльов, а боксерам із РФ і Білорусі дозволили виступати без обмежень.

Як наслідок, низка країн на чолі з Україною бойкотувала чемпіонат світу. Натомість в аматорському боксі з'явилася альтернативна федерація – World Boxing. Нині нею тимчасово керують представники Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, США, Філіппін і Швеції.

До слова, раніше оцінили шанси українських суперзірок на здобуття нагород на Європейських іграх-2023.

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олімпійський комітет Бокс
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