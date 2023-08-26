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Українець виборов "золото" на ЧС з дзюдо серед кадетів

Фото: Українець виборов "золото" на ЧС з дзюдо серед кадетів (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Український спортсмен Нікіта Юданов виборов перемогу на чемпіонаті світу з дзюдо серед кадетів, що зараз проходить в хорватському Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

"Гімн України пролунав сьогодні на кадетському чемпіонаті світу з дзюдо у хорватському Загребі. На найвищу сходинку п’єдесталу пошани у ваговій категорії до 90 кг зійшов Нікіта Юданов", - повідомили в комітеті.

За даними НОК, на шляху до фіналу юний киянин, не дозволивши жодному з суперників заробити бодай одну оцінку, впевнено виграв чотири сутички у представників Греції, Боснії та Герцеговини, Казахстану й Узбекистану.

Вирішальна зустріч за золото проти італійця Крістіано Мінчінезі стала повторенням фіналу нещодавнього чемпіонату Європи серед кадетів.

І, як і в Одівелаші, завершилася на користь Юданова.

Зауважимо, що нагорода Юданова стала другою для збірної України у Загребі. Раніше срібною призеркою у вазі до 48 кг стала Маргарита Мірошніченко.

Нагадаємо, навесні збірна України з дзюдо відкликала заявку на Гран-прі в Азії.

Ми також повідомляли, що на Кубку світу з лижної акробатики українець здобув "срібло".

Тим часом жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи.

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